Поранешната премиерка на Бангладеш осудена на смрт за крваво задушување на студентски протести

Суд во Бангладеш ја осуди соборената премиерка Шеик Хасина на смрт за злосторства против човештвото по едномесечно судење, прогласувајќи ја за виновна за наредување на крвавото задушување на студентските протести минатата година, објави Ројтерс.

На 78-годишната Хасина ѝ беше судено во отсуство по обвинение за злосторства против човештвото поврзани со насилното задушување на студентските протести во средината на 2024 година.

Таа е во Индија, каде што избега откако беше соборена од власт во август 2024 година.

Се очекува Меѓународниот трибунал за злосторства, специјален суд во Дака, да донесе пресуда и за двајца нејзини соработници – поранешниот министер за внатрешни работи Асадузаман Кан и поранешниот началник на полицијата Абдула Ал Мамун – кои се соочуваат со истите обвиненија.

Дака доживеа нагло зголемување на нападите пред објавата на судот.

Само на 12 ноември, властите регистрираа 32 експлозии, а десетици автобуси беа запалени во различни делови од главниот град и други области.

За време на својот говор минатиот месец, обвинителот побара смртна казна за протераната поранешна премиерка.

Во знак на протест, партијата на Хасина – Лигата на Бангладеш Авами – која беше забранета од привремената влада, повика на дводневен карантин на национално ниво и го осуди судењето како политички мотивирано.

Хаотичната ситуација беше обележана со извештаи за експлозии на бомби, палежи на автобуси и бизниси и протести во различни области, вклучително и во главниот град, синоќа.

Безбедноста е засилена низ целиот град, велат властите. Повеќе од 400 војници од паравоената гранична стража се распоредени во градот, контролните пунктови се засилени, а јавните собири се строго ограничени.

За да ја контролира ситуацијата, началникот на полицијата во Дака вчера ѝ нареди на полицијата да пука во секој што е вклучен во палеж или бомбардирање.