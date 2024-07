Поранешниот агент 007 е ѕвезда на нова модна кампања, а за многумина беше непрепознатлив поради фризурата

0 SHARES Сподели Твитни

Даниел Крег е ѕвезда на новата кампања на модниот бренд Loewe, а поради неговиот малку поинаков изглед на многумина им беше тешко да го препознаат на прв поглед.Усвојувајќи различни личности, поранешниот Џејмс Бонд ја претставува колекцијата на брендот есен/зима 2024 година.Кампањата беше снимена од Дејвид Симс на намерно обична бела позадина, при што сетот ги отстрани „реквизитите и уметноста“ за да се фокусира на темите – „кои се тие и како сакаат да бидат перцепирани“.The James Bond himself, Daniel Craig, for Loewe 📸 by David Sims. pic.twitter.com/6XN0XmBGf0— La Mode Unknown (@LaModeUnknown) July 14, 2024Крег има подолга коса во кампањата, а лицето му го покриваат шишки. Иако сме навикнати да го гледаме во мазни костуми со излижана коса и очила за сонце – изданието со потпис на агентот 007, оваа кампања го прикажува во сосема поинакво светло. View this post on Instagram A post shared by LOEWE (@loewe)Една од комбинациите што таа ги носи вклучуваше џемпер со шарен принт, фармерки со широк црн појас, додека носеше чанта на грбот.Не е изненадувачки што ова разиграно издание на кампањата на Крег и Лоу допре до огромен број луѓе на социјалните мрежи, со голем број на споделувања.Daniel Craig for LOEWE pic.twitter.com/r4xSBtcUrq— Film Updates (@FilmUpdates) July 14, 2024Тие во коментарите го пофалија актерот за опуштеното издание, па дури и се пошегуваа дека ова му е најдоброто појавување досега. Но, имаше и негативни коментари – каде напишаа дека ова издание воопшто не му одговара.

Пронајдете не на следниве мрежи: