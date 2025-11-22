Поранешнaта соработничка на Трамп го напушта Конгресот по критиките

0 SHARES Сподели Твитни

Претставничката на САД, Марџори Тејлор Грин, во петокот објави дека поднесува оставка од Претставничкиот дом по драматичната разделба со американскиот претседател Доналд Трамп.

Нејзиното заминување претставува зачудувачки пресврт на настаните што малкумина можеа да го замислат пред неколку месеци.

Грин, републиканец од Џорџија, некогаш беше еден од најблиските сојузници на Трамп и гласен поддржувач на неговата агенда „Америка на прво место“, но јазот меѓу нив двајца се продлабочи во последните месеци поради објавувањето на владини документи поврзани со сексуалниот престапник Џефри Епштајн и други прашања.

Во 10-минутно видео објавено на социјалните мрежи, Грин изјави дека била поттикната да поднесе оставка од можноста да се соочи со републикански противник поддржан од Трамп, како и од потенцијалното преземање на Претставничкиот дом од страна на демократите на изборите следната година.

Таа, исто така, се пожали дека Конгресот во голема мера е „турнат настрана“ откако Трамп се врати во Белата куќа во јануари.

„Имам премногу самопочит и достоинство, премногу го сакам моето семејство и не сакам мојот драг округ да мора да помине низ болни и омразни внатрепартиски избори против мене, поддржан од претседателот за кого сите се боревме, само за да се бориме и да ги добиеме изборите, додека републиканците веројатно ќе изгубат на средните избори“, рече Грин.

Грин ја оплакуваше состојбата на американската политика, тврдејќи дека ниту републиканските ниту демократските пратеници не работат на решавање на проблемите на нацијата, вклучително и зголемувањето на трошоците за живот.

„Гласачите се одвраќаат од Вашингтон затоа што знаат колку долг на кредитни картички имаат, знаат колку им се зголемиле сметките во последните пет години, купуваат свои намирници и знаат дека храната е прескапа, кириите растат, а менаџерите на корпоративни средства премногу пати ги надминале кога се обиделе да купат куќа“, рече таа.

Јавната расправија меѓу Трамп и Грин предизвика загриженост кај некои републиканци дека базата на Трамп „Да ја направиме Америка повторно голема“ би можела да биде поделена една година пред среднорочните избори, кога демократите се надеваат дека ќе ја вратат контролата врз Конгресот.

Оставката на Грин ќе го намали мнозинството на републиканците во Претставничкиот дом на 218 претставници наспроти 213 демократи. Републиканците имаат мнозинство од 53-47 во Сенатот.

Грин сè повеќе покажува независност од Трамп, приклучувајќи се кон напорите во Претставничкиот дом за објавување на досиејата на Епштајн и покрај противењето на Трамп, критикувајќи го раководството на Претставничкиот дом дека не направило доволно за трошоците за здравствена заштита за време на неодамнешното затворање на владата и нарекувајќи го нападот на Израел врз Газа геноцид.

Трамп, пак, стануваше сè покритичен кон неа. Пред Претставничкиот дом со огромно мнозинство да гласа за објавување на документите на Епштајн, тој ја нарече предавник и срам за Републиканската партија. Ја повлече својата поддршка и ја нарече „бесна луда“.

Во своето видео, Грин го бранеше својот глас во врска со документите на Епштајн.

„Застанувањето во одбрана на американските жени кои биле силувани на 14-годишна возраст, тргувани и експлоатирани од богати и моќни мажи не треба да резултира со тоа претседателот на Соединетите Американски Држави, за кого се борев, да ме нарече предавник и да ми се заканува“, рече таа.

Грин рече дека е горда на својот конзервативен глас, додавајќи, алудирајќи на Трамп, дека „лојалноста треба да биде двонасочна улица“.

Грин победи во нејзиниот округ во северозападна Џорџија со 64 проценти од гласовите во 2024 година. Жителите оваа недела изјавија дека се надеваат дека нејзината расправија со Трамп наскоро ќе се реши и изразија подготвеност да ги поддржат и двајцата. Но, Грин во петокот јасно стави до знаење дека нема интерес да се кандидира против противник кого Трамп би го поддржал.

Дури и да победи, рече таа, веројатно ќе биде во малцинство во Претставничкиот дом по среднорочните избори и ќе мора да го брани Трамп во постапките на опозицијата, кои ги нарече „апсурдни“ и „тотално лекомислени“.

„Ако ме отфрли MAGA и ме замени неоконзервативци, фармацевтски и големи технолошки лобисти, воено-индустрискиот комплекс, странски лидери и елитна класа донатори кои не можат ни да се поврзат со вистинските Американци, тогаш многу обични Американци исто така ќе бидат отфрлени и заменети“, рече таа.

