Последната желба на сестрата на Мараја Кери и ја скрши душата: На смртната постела посака само едно, но не и се исполни

Мараја Кери објави дека во текот на претходниот викенд, нејзината мајка Патриша и сестрата Алисон починале истиот ден . Музичката дива имаше многу турбулентен однос со сите членови на семејството, за што отворено пишуваше во своите мемоари од 2020 година, но со нејзината сестра Алисон тој однос беше особено турбулентен и проникнат со длабока болка и предавство.Мараја Кери знаела дека нејзината сестра умира, но никогаш не се јавила да ја провери , тврди Дејвид Бејкер, пријател на Алисон и адвокат за здравствена заштита. View this post on Instagram A post shared by Mariah Carey #1 Fan Page🦋 (@mariahcareyonly1)Тој за „Дејли мејл“ откри дека членовите на семејството Кери знаеле дека Алисон добивала палијативна нега во нејзиниот стан во малиот град Коксаки, Њујорк. Додаде дека до самиот крај, додека се „губела“ на смртната постела, се надевала дека ќе може да ја поправи нарушената врска со помалата сестра и нејзиниот помлад брат Морган Кери.„Алисон беше повредена од начинот на кој нејзината мајка и Мараја се однесуваа со неа, но таа секогаш имаше измешани чувства за нејзината мајка. Но, знам дека нејзината последна желба беше да разговара со Мараја барем еднаш пред да умре “, рече Бејкер. View this post on Instagram A post shared by EITMEDIA (@eitmedia)И додека познатата пејачка не се јавила и не ја посетила сестра си додека била на умирање, оваа несреќна жена пред смртта барем ја посетиле нејзините четири деца.Да потсетиме, Мараја беше искрена кога станува збор за отуѓувањето од нејзината постара сестра, која беше ХИВ позитивна и со години се бореше со зависност од дрога. Во своите мемоари, таа ја нарече „поранешна сестра“ , пишувајќи дека е „емоционално и физички побезбедно за неа да нема никаков контакт со Алисон“.„Кога имав 12 години, сестра ми ме дрогираше со Валиум, ми понуди нокт полн со кокаин и се обиде да ме продаде на макро . Нешто во мене ја доловуваше целата таа траума. Затоа често велам: „Засекогаш имам 12 години“. Во себе со тој период“, напиша Мараја, додавајќи дека одлучила да ја исклучи Алисон од својот живот за повеќе да не ја „оневозможува“.Меѓутоа, отуѓувањето од нејзината сестра било крајно болно за самата Алисон, тврди Бејкер. “Болеше тоа што Мараја ја нарече Алисон нејзината поранешна сестра. Таа ги чуваше децата и се грижеше за Мараја. Кога сето тоа излезе, не можеше да поверува дека Мараја го направила тоа, бидејќи двете не зборуваа повеќе, а потоа фрли дополнителен удар додека Алисон веќе беше на дното“, рече тој.

