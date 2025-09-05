Последното интервју на Џорџо Армани: „Модата поминува, но стилот останува“

0 SHARES Сподели Твитни

Џорџо Армани, икона на италијанската и светската мода, неодамна даде едно од своите последни интервјуа за „Фајненшл тајмс“, осврнувајќи се на својата петдецениска кариера, дизајнерската филозофија и плановите.Сè уште во улога на креативен директор, генерален менаџер и единствен акционер на Армани Групацијата, дизајнерот нагласи дека неговиот пристап кон бизнисот никогаш не бил воден од брзи трендови– Јас не создавам мода за сезоната. Јас создавам мода што трае – рече тогаш Армани, потврдувајќи дека неговата естетика се темели на безвременост.Корените и филозофијата на дизајнотАрмани ги постигна своите први големи успеси со деконструкција на машки костуми и создавање елегантни, но удобни парчиња за жени . Честопати наоѓаше инспирација во филмот и Холивуд, што резултираше со долга традиција на облекување на ѕвезди од црвениот тепих.– Филмот ми даде визуелен јазик. Научив да раскажувам приказни преку облека – истакна тој во разговорот, додавајќи дека токму оваа способност да ги поврзе модата и наративот го обликувала неговото глобално влијание.Диверзификација на брендотГрупацијата Армани денес опфаќа многу повеќе од мода, од производи за убавина и подобрување на домот до хотели и ресторани низ целиот свет. Брендот се позиционираше како синоним за луксузен, но ненаметлив начин на живот.– Мојот бренд мора да го пренесе истиот дух без разлика дали правиме одело, парфем или хотелска соба – нагласи Армани.Наследството и иднината на компанијата Иако немал деца, Армани го започнал процесот на планирање на наследувањето пред десет години. Клучен дел од тој план е фондацијата основана во 2016 година, која треба да ја обезбеди независноста на компанијата и да спречи нејзина продажба на странски инвеститори.-Не сакам Армани да стане дел од нешто што не го разбирам или што не ги дели моите вредности – рече дизајнерот, алудирајќи на понудите што ги одбивал низ годините.Постепена транзицијаАрмани нагласува дека транзицијата нема да биде ненадејна, туку „постепена и органска“, со префрлање на клучните одговорности на членовите на семејството и долгогодишните соработници. Меѓу нив се неговата сестра Росана, внуките Силвана и Роберта, внукот Андреа Камерана и десната рака Панталео Дел’Орко.– За мене е важно луѓето што ја продолжуваат мојата работа да разберат зошто го направив тоа на овој начин – заклучи тој за „Фајненшл тајмс“.Џорџо Армани си заминува од животот со репутација на еден од највлијателните модни дизајнери во историјата. Неговиот план за наследување покажува колку многу се грижи за зачувување на идентитетот на брендот и неговата независност. Исто како што еднаш рече: „Модата поминува, но стилот останува, а јас сакам мојот да остане“.

Пронајдете не на следниве мрежи: