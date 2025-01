Потврдена причината за смртта на Лиам Пејн: Докторот ја реши мистеријата, обвинети се 5 лица и истрагата продолжува (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Лијам Пејн починал откако паднал од балкон на хотел во Буенос Аирес, Аргентина, а причината за смртта е потврдена со истрага во Велика Британија.Медицинска причина за неговата смрт била „политраума“ , што значи дека лицето се здобило со повеќе трауматски повреди на телото.На сослушувањето на 17 декември во окружниот суд во Бакингемшир беше кажано дека може да потрае некое време за да се утврди точниот начин на кој умрел 31-годишниот Лиам.Пет лица се обвинети за смртта на Пејн откако тој паднал од балконот на третиот кат на хотелот Каса Сур во Буенос Аирес.Меѓу обвинетите се менаџерот на хотелот, рецепционерот и пријател на Пејн, соопшти претходно аргентинското национално обвинителство за кривични и поправни прекршоци.Обвинети се менаџерката на хотелот Гилда Мартин, рецепционерот Естебан Граси и пријателот на Пејн, Роџер Норес.Други двајца, работникот во хотелот Езекиел Перејра и келнерот Брајан Пејс, беа обвинети за снабдување со кокаин.Истрагата за смртта на Пејн во Велика Британија е одложена додека не се одржи прелиминарното преиспитување на истрагата на 6 ноември, соопшти окружниот суд.Медицинската причина за смртта ја потврди д-р Роберто Виктор Коен како „политраума“, што значи повеќекратни трауматски повреди.На сослушувањето, исто така, беше кажано дека Пејн, кој беше опишан како „пејач и забавувач“ за време на сослушувањето, бил формално идентификуван „со помош на Buckinghamshire Funeral Services“.Главниот судија Криспин Батлер изјави на сослушувањето: „Иако во Аргентина се водат истраги за околностите на смртта на Лиам, над кои немам правна надлежност, се очекува дека добивањето релевантни информации, особено во врска со начинот на кој Лиам умре, ќе одвојте малку време преку формалните канали на Форин Офисот, Комонвелтот и Канцеларијата за развој“.На погребот на Пејн во ноември во Бакингемшир присуствуваше Шерил Твиди, мајката на неговиот син Беар, како и членовите на One Direction, Хари Стајлс, Зејн Малик, Ниал Хоран и Луис Томлинсон, заедно со неговото семејство и пријателите.Откако неговиот бенд замина на пауза, тој започна успешна соло кариера, објавувајќи го својот прв соло албум LP1 во декември 2019 година, во кој беа вклучени Polaroid и Strip That Down со Quavo, како и For You со Рита Ора.

