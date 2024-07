Потрошени 600 милиони долари за свадба на годината во Индија: Меѓу гостите има и бројни светски ѕвезди

0 SHARES Сподели Твитни

Анант Амбани, син на индискиот милијардер Мукеш Амбани, се ожени со Радика трговец. На прославата дојдоа многу светски ѕвезди.Меѓу нив се Ким и Клои Кардашијан, нигерискиот рапер Рема, Тони Блер, Борис Џонсон, Џон Сина, Пријанка Чопра и нејзиниот сопруг Ник Џонас и многу други.Прославата ќе трае три дена. За венчавката се потрошени 600 милиони долари. Радика позираше за новото издание на Vogue India во прекрасна венчаница дизајнирана од Реа Капур. View this post on Instagram A post shared by VOGUE India (@vogueindia)Двојката се вери во декември 2023 година по шест години врска. Пред свадбата организираа неколку забави. Џастин Бибер, Ријана, Кети Пери и Андреа Бочели се само дел од музичарите кои ги забавуваа.Во мај тие организираа четиридневно крстарење по медитеранскиот брег за 800 гости. Мукеш на својот син Анант и на снаата Радика им подари вила со 10 спални соби во Дубаи за нивната венчавка вредна 80 милиони долари.

