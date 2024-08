Почна ловот на вештерки: следен е Маск?

0 SHARES Сподели Твитни

Критичарите на овој потег тврдат дека ова е напад на слободата на говорот кој ја премина црвената линија.Откако Павел Дуров заврши во затвор, на неговото апсење реагираше и самиот Телеграм, а ситуацијата ја коментираа бројни познати личности меѓу кои и Илон Маск. Телеграма рече дека Дуров „не крие ништо“ и дека нивната умереност на содржината на таа платформа е во согласност со индустриските стандарди и постојано се подобрува. „Апсурдно е да се тврди дека платформата или сопственикот е одговорен за нејзината злоупотреба“, тврдат од компанијата. Умереноста во содржината е токму проблемот и причината поради која Дуров заврши зад решетки.Поради недоволната умереност на содржината на Телеграм, според француските власти, криминалците можеле слободно да ја користат оваа платформа за да комуницираат и да вршат криминални активности кои вклучуваат споделување на педофилски содржини, шверц на дрога итн.Коментирајќи ја ситуацијата со апсењето на Дуров, Илон Маск на својата платформа Х објави: „Опасни времиња“, а потсети и на некои претходни ситуации кои може да се сфатат како напад на слободата на говорот. Како да беше уапсен во ОК за објавување меми, обид за забрана на „лошите меми“ во Ирска, а на тој список ги додаде и проблемите што ги има неговата платформа Х. Тој исто така спомна дека ЕУ се обидела да го уценува.Dangerous times https://t.co/FuB6NEWOqr— Elon Musk (@elonmusk) August 25, 2024По апсењето на Дуров, некои на социјалните мрежи го поставија прашањето кој е следен, а познатиот американски политички коментатор Џои Манарино тврди дека сето тоа било само увертира за нешто многу поголемо. Имено, тој тврди дека на ред се платформата X и Илон Маск.They’re going after Telegram so they have a pretext to go after X and Elon next.Just wait and see. It never ends where you think it ends.— Joey Mannarino (@JoeyMannarinoUS) August 25, 2024Извршниот директор на Rumble, Крис Павловски напиша дека француските власти ја преминале црвената линија со апсењето на Дуров, додека познатиот конзервативен новинар и автор Јан Мајлс Чеонг ја нарече ситуацијата лов на вештерки: „Тие сакаат да го претворат Интернетот во уште една рака на нивната пропагандна машина“. Пред наши очи гледаме напад на слободата на говорот“. Една објава која е особено интересна е дека Кина го уапси милијардерот основач на апликација која овозможува слободен говор затоа што не ја модерира апликацијата и ја цензурира содржината, додека во исто време Иран ги апси сопствените граѓани за објавување работи што не ги одобруваат. на. Објавата на Гајгер Капитал продолжува: „Се шегувам… тоа беа Франција и Англија“.China just arrested the billionaire founder of a free speech messaging app for not moderating and censoring the content to their liking.Iran is arresting their own citizens for posting things they don’t approve of.Just kidding…That was France and England.— Geiger Capital (@Geiger_Capital) August 25, 2024Но, не сите го критикуваат овој потег на Франција, па Вилијам Шатнер го пофали апсењето на Дуров. Со години има проблеми со таа платформа, каде што многу измамници отвораа профили на Шатнер, а Телеграм не направи ништо за да го заштити и ги затвори тие профили.

Пронајдете не на следниве мрежи: