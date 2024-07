„Предолго живеев и направив премногу“: Шер објави мемоари кои ќе го потресат цел Холивуд: „Конечно ја открив вистината за мојот интимен живот“

0 SHARES Сподели Твитни

Шер откри дека ќе објави мемоари во два дела, што ги изненади нејзините фанови.На својот Инстаграм профил, познатата пејачка и актерка ја објави насловната страница на првата книга. – По повеќе од 70 години борба да го живеам животот по мои правила, конечно во интимни детали ја откривам вистинската приказна – изјави неодамна светската ѕвезда.Првиот дел од мемоарите ќе биде објавен на 19 ноември, а книгата ќе има дури 480 страници.Продолжението се очекува во текот на 2025 година. View this post on Instagram A post shared by Cher (@cher)Добитничката на Еми, Греми и Оскар пред неколку месеци најави дека ова дело ќе биде големо.– Живеев предолго и направив премногу, па моите мемоари мора да бидат како енциклопедија – се пошегува Шер.

