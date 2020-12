Предупредување за вакцината на Pfizer: Не може секој да ја прими

Здравственото регулаторно тело на Обединетото Кралство ги предупреди луѓето кои имаат историја на сериозни алергиски реакции, дека засега не треба да ja примаат вакцината на Pfizer против коронавирусот, бидејќи во вторникот две лица имале алергиски реакции, соопшти денеска Националната здравствена служба (NHS).

Двајца членови на NHS кои ја примиле вакцината првиот ден од масовната вакцинација во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, добиле алергиска реакција, објави Guardian, повикувајќи се на PA Media.

