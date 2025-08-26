Предупредување издадено поради Трамп

0 SHARES Сподели Твитни

Американската технолошка корпорација Интел денес предупреди на можни негативни реакции од инвеститорите, вработените и другите.Причината, како што е наведено, е тоа што администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп презеде 10% од акциите на компанијата.Наведувајќи ги ризиците поврзани со договорот, компанијата ја истакна меѓународната продажба како клучна област на загриженост, со оглед на тоа што 76% од приходите на „Интел“ во последната фискална година дојдоа надвор од САД, објави CNBC.Според поднесеното барање до Комисијата за хартии од вредност на САД, компанијата имала приход од 53,1 милијарди долари (околу 45,9 милијарди евра) за фискалната 2024 година, што е намалување од 2% во однос на претходната година.За меѓународните клиенти на Интел, компанијата сега е директно поврзана со постојано менувачките царински и трговски политики на претседателот Трамп.„Може да има негативни реакции, веднаш или со текот на времето, од инвеститорите, вработените, клиентите, добавувачите, другите деловни или комерцијални партнери, странските влади или конкурентите, како и судски спорови поврзани со трансакцијата, како и зголемен јавен или политички надзор врз компанијата“, соопшти производителот на компјутерски компоненти.„Интел“ додава дека потенцијалот за промена на политичкиот пејзаж во Вашингтон би можел да го оспори или попречи договорот и да создаде ризици за сегашните и идните акционери.Договорот, кој беше објавен во петокот, му даде на Министерството за трговија на САД до 433,3 милиони акции од компанијата.Купувањето акции е главно финансирано од пари доделени на Интел според Законот за ЧИПС и наука, создаден од претседателот Џозеф Бајден.Гореспоменатиот закон нуди даночни олеснувања за компаниите што произведуваат преработувачи во Соединетите Американски Држави.

Пронајдете не на следниве мрежи: