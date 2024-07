Пријавени најмалку пет загинати – детали и снимки од авионската несреќа на аеродромот во Непал

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку пет лица загинаа во авионска несреќа на Surya Airlines на меѓународниот аеродром Трибхуван (ТИА) во Катманду, Непал во средата наутро.Според странските медиуми, пренесува Телеграфи, авионот со 19 патници, вклучувајќи го и екипажот, се урнал при полетување од ТИА околу 11 часот на 24 јули.Спасувачките операции ги вршат полицијата и пожарникарите.Plane crash in Kathmandu ,Nepal.5 out of 19 passengers officially dead as of now. pic.twitter.com/VfCDIKcJZy— News Arena India (@NewsArenaIndia) July 24, 2024Извештајот на „Катманду пост“ го цитираше портпаролот на ТИА, Субаш Џа, кој рече дека несреќата се случила откако летот за Покара доживеал „проблема“ на пистата за време на полетувањето.Јха информираше и дека според прелиминарните информации, пет тела се извлечени од местото на несреќата.Plane crashes during takeoff at Tribhuvan International Airport in Kathmandu. Updates to follow. #Kathmandu #PlaneCrash #Nepal pic.twitter.com/XFpMbQwAGR— Sarkarihelpline.com (@SarkariHelpline) July 24, 2024Капетанот на авионот, М.Р. Шакја, итно бил пренесен во болница.Во меѓувреме, во извештајот на Khabarhub се цитираат извори во TIA дека авионот на Surya Airlines се излизгал од пистата за време на полетувањето, што резултирало со несреќа.

