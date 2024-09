Прогласена за најсекси жена на светот! Има 59 години и изгледа неверојатно – познатата актерка никогаш не била попровокативна

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Елизабет Харли (59) се најде на самиот врв на листата на 100 најсекси жени во светот.Со своите 59 години, британската ѕвезда се уште е една од најпосакуваните жени во светот. Имено, магазинот „Maxim“ ја прогласи за број еден на нивната листа на 100 најсекси жени во светот.За соработката со „Максим“ решила да позира во базен во сина кошула под која немала долна облека. Оваа смела комбинација ја заокружила со голем златен ланец. View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)Харли исто така го сподели своето најжешко издание досега со своите следбеници на социјалните мрежи и сосема е јасно дека актерката уживаше во позирањето.Провокативното издание на фаталната актерка ги шармираше нејзините обожаватели, а нејзиниот секси грб ги запали социјалните мрежи:– Најубавата дама на сите времиња– Убава и секси– Многу секси– Навистина најубава на светот– Премногу сте жешки… – се само дел од коментарите на мрежите.

