Продолжува претставувањето на кандидатите за градоначалници и советници

Претставувањето на кандидатите за градоначалници и советници во рамки на кампањата за локалните избори 2025 продолжува и денеска, а во фокусот на митинзите се обраќањата на лидерите на најголемите партии.

ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата денеска ќе одржат средби со граѓани и митинзи во Маврово, Ростуше, Гостивар и Тетово.

Предизборниот караван на СДСМ е во Дојран Богданци, Гевгелија и Валандово.

Од Левица за денеска најавија средба со граѓани во Неготино на која ќе присуствуваат лидерот на партијата Димитар Апасиев, пратеникот Сашко Јанчев, носителот на листа, Никола Ламбев, и останатите кандидати за советници.

Кандидатот за градоначалник на Град Скопје Орце Ѓорѓиевски ќе одржи прес-конференција во Општина Бутел, а од ГРОМ – Граѓанска Опција за Македонија, пак за денеска планираат работен медиа брифинг со цел одблиску и поопширно запозавање со програмата на Александар Трајановски, кандидат за градоначалник на град Скопје од коалицијата “Искуство за успех”.

Изјави за медиумите ќе имаат и Каја Шукова, кандидатка за градоначалничка на Скопје од СДСМ и Коалицијата и Влатко Митовски – кандидат за градоначалник на општина Гази Баба.

Според најавите, прес-конференција ќе има и кандидатот за градоначалник на Град Скопје, Амар Мециновиќ на која ќе го презентира целосното решение за јавниот превоз во Скопје, како и потпретседателот на ДУИ Арбер Адеми, кандидатот за градоначалник на општина Куманово, Селвер Ајдини, и кандидатот за градоначалник на општина Бутел, Исамедин Азизи.

Прес-конференција е најавена и од страна на кандидатот за градоначалник на Општина Чаир од редовите на Националната алијанса за интеграција (НАИ), Бујар Османи.

