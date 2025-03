0 SHARES Сподели Твитни

Македонскиот народен театар на 27 март ќе го прослави Светскиот ден на театарот со изведба на претставата „12“, која е инспирирана од делото на Реџиналд Роуз. Адаптацијата и режијата се дело на Синиша Евтимов. Вообичаено е пред почетокот на претставата да се читаат и меѓународната и македонската порака кои го одразуваат тековното театарско време, а се претставени од Македонскиот центар на ИТИ. Оваа година, автор на меѓународната порака е истакнатиот режисер, едукатор и автор од Грција, Теодорос Терзопулос, кој е основач и уметнички директор на Аттис – Театарска компанија и иницијатор на Театарската олимпијада. Македонската порака за 2025 година потекнува од Емил Рубен, познат пензиониран актер од Македонскиот народен театар и филмски и телевизиски глумец. На почетокот на претставата, публиката ќе има можност да ги слушне овие пораки од актерките Арна Шијак и Софиа Насевска-Трифуновска.

The post Прослава на Светскиот ден на театарот во МНТ со претставата „12“ од Синиша Евтимов appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: