Пукање во Америка! Убиено петчлено семејство во Јута, меѓу загинатите има и деца! Пронајдени безживотни тела во семејна куќа (ФОТО)

Пет членови на семејство во Јута се пронајдени мртви во нивниот дом во Вест Вали Сити во вторникот, соопшти полицијата.17-годишно момче било пронајдено живо на местото на настанот и пренесено во болница, потврди за „Еј-би-си њуз“ заменик-директорот за комуникации Роксеан Ваинуку.Се верува дека се убиени сите членови на семејството, вклучувајќи 42-годишен маж, 38-годишна жена, 11-годишно момче, 9-годишно девојче и 2-годишно друго момче, соопшти полицијата.Еден член на семејството контактирал со полицијата во понеделникот, откако не можел да дојде до жената жителка на домот, изјави за Ex Network од полициската управа на градот Вест Вали.Полицијата отишла покрај куќата, но не можела да стапи во контакт со никого внатре.Откако погледнале „во прозорците“ и разговарале со соседите, кога полицајците „не нашле никакви индикации за вонредна состојба или кривично дело“, тие побарале од членот на семејството да остане во контакт, соопшти полицијата.Откако жената не се појавила на работа во вторникот, членот на семејството кој првично повикал полиција се вратил во домот и влегол во гаражата, при што го нашол 17-годишното момче повредено со очигледна прострелна рана, соопшти полицијата.– Добивме налог да ја пребараме куќата и инспекторите влегоа и почнаа истрага – изјави началникот на полицијата.

-Полициските службеници извршија и увид во населбата при што прибираа информации и сите видео докази – продолжува соопштението.

