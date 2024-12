Пукање во Америка! Ученичка убила професорка и друг ученик па се самоубила (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Шокантни информации доаѓаат од американскиот Висконсин, каде што вкупно три лица загинаа во пукање во христијанско училиште.Имено, убиецот е девојче – изјави за Си-Ен-Ен полициски функционер запознаен со случајот.Станува збор за тинејџерка која учела во тоа училиште.

Abundant Life Christian School sh**ter in Madison, WI was a female teen, says CNN.No reporting on motive or if they were a biological female.pic.twitter.com/6v3wc6ypPu— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) December 16, 2024

Таа убила наставник и ученик, а на крајот си го одзела животот. Има повеќе повредени.Пукањето се случило во христијанското училиште „Изобилство на живот“ во Медисон, главниот град на американската сојузна држава Висконсин.Шефот на полицијата Шон Барнс изјави дека семејството на девојчето кое го предизвикало крвопролевањето соработува со полицијата.Полицијата претходно соопшти дека „убиецот бил пронајден мртов во училиштето“.



