Пукање во Лондон, има мртви и ранети! Лекарите не успеаја да ја спасат жената, еден од повредените е во критична состојба, прва снимка од местото на злосторството (ФОТО, ВИДЕО)

Лондонската полиција започна истрага за пукање во северозападниот дел на градот во кое една жена беше убиена, а двајца мажи беа ранети.Скај њуз јавува дека полицијата била информирана дека пукањето во кое цел биле овие три лица се случило синоќа околу 9.15 часот на Гифорд Роуд во Харлсден.Една жена, за која се верува дека има околу 40-те години, била пронајдена ранета и покрај напорите на итната медицинска помош да ја спаси, таа починала на местото на пукањето.

A murder investigation is underway following a horrific triple shooting on Gifford Road, Harlesden, that left one person dead and two injured on Saturday night, just before 9 PM.https://t.co/wD1Vq4oslA pic.twitter.com/IPZTEMt7H9— London & UK Street News (@CrimeLdn) December 15, 2024

Се вели дека ранетите се на возраст од 30 години.

Reports of a Shooting in Harlesden tonight.. pic.twitter.com/PbGVpEq4kz— London & UK Street News (@CrimeLdn) January 30, 2024

Еден од нив е пренесен во болница во критична состојба, додека повредите на другиот не се опасни по живот.



