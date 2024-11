Пукање во Лондон, тешко се ранети девојче (8) и маж! Полициска потера по напаѓачот кој пукаше од непосредна близина (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Лондонската полиција започна потрага по маж осомничен дека ранил осумгодишно девојче и 34-годишен маж, кои во тешка состојба биле примени во болница.Скај њуз јавува дека пукањето се случило рано утринава во западниот дел на Лондон.Британската полиција се повикува на изјави на очевидци дека жртвите биле нападнати додека биле во автомобил.Жената, која се идентификуваше само како Шерон, рече дека мажот „пукал директно во автомобилот“.

Girl, 8, seriously injured in London shooting https://t.co/aqsc8V9iZO— BBC News (UK) (@BBCNews) November 25, 2024

– Едноставно бев целосно шокирана и само истрчав по скалите бидејќи бев навистина исплашена. Потоа погледнав и слушнав врисоци потоа, како и луѓе кои излегуваа да повикаат полиција – изјавила Шерон.

A manhunt has been launched after an eight-year-old girl and a man were seriously injured in a shooting in west London on Sunday.Sky Correspondent @Shamaan_SkyNews has the latest.https://t.co/8YwVdUuiRM📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/BbD3CMWEo5— Sky News (@SkyNews) November 25, 2024

Во болница превентивно била пренесена и 32-годишна жена.

