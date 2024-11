Пукање во центарот на Москва: Напаѓачот отворил оган по расправија во кафуле (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Во центарот на Москва непознати лица отвориле оган од автоматско оружје. За време на пресметката, непознати лица пукале од автоматско оружје на улицата Болшаја Никитскаја во Москва, по што избегале од местото.Според информациите нема повредени.

#BREAKING #Russia Shooting in central Moscow after conflict; details on victims pending, according to law enforcement. pic.twitter.com/m7pWq2kINB— The National Independent (@NationalIndNews) November 27, 2024

Полицијата која пристигнала на местото на настанот претходно утврдила дека во едно од кафулињата дошло до конфликт меѓу двајца патрони.За да се разјасни ситуацијата, еден од нив испукал неколку куршуми кон противникот, по што сите побегнале – се наведува во извештајот.

