Пукање на бразилскиот аеродром: убиен познат бизнисмен 

Едно лице загина, а три се ранети во пукотницата што се случи на меѓународниот аеродром во Сао Паоло во Гуаруљос.Сè се случило кога напаѓачите во црн автомобил отвориле оган, а полицијата го идентификувала починатиот, кој претходно добивал смртни закани од меѓународната криминална група „ Примиро Командо да Капитал “, пишува АП.Убиениот човек, Антонио Винисиус Лопес Грицбах , кој имал бизнис со криптовалути , неодамна се согласил на спогодба за признавање вина со локалните обвинители за да зборува за неговите врски со оваа криминална организација, соопшти полицијата.Засега не е утврдено колку напаѓачи имало.Американската новинска агенција додаде дека на видеата на социјалните мрежи се гледаат две лица кои најверојатно биле погодени со куршуми на аеродромот.Едната жртва е видена како лежи на земја во терминалот 2, кој главно се користи за домашни летови, додека другата жртва е видена како лежи на пристапниот пат надвор од терминалот.Assasinato no aeroporto de Guarulhos: empresário ameaçado pelo PCC é morto a tiros“Ele sabia muita coisa do PCC, sabia onde estavam colocando esse dinheiro”, diz diretora do DHPP. pic.twitter.com/eKnwDlnLCC— Brasil Paralelo (@brasilparalelo) November 8, 2024

