Путин употреби неверојатен трик за бегството на Асад во Москва: Каква храброст, каква лудост! (фото/видео)

Неименувани извори блиски до Кремљ открија какви трикови користел рускиот претседател Владимир Путин за да го прошверцува поранешниот сириски претседател Башар ал Асад во Москва по падот на неговиот режим.Три извори потврдија за Блумберг дека Москва го организирала бегството на Асад и неговото семејство преку нивната воздушна база во Сирија користејќи „трик со транспондер“.Наводно, му било наредено да не кажува никому и да го исклучи транспондерот кога ќе влезе во приватниот авион. Потоа со авион отишол во руската воена база Хмеџим на сирискиот брег, а оттаму најверојатно со воен авион побегнале во Москва.Се подразбира дека Путин лично го одобрил спасувањето на Асад, но засега нема намера да се сретне со него додека Асад е во егзил.Агентите кои работеле за руската влада, наводно, го убедиле Асад да ја напушти земјата веднаш откако станало јасно дека ќе ја загуби борбата со бунтовниците, велат извори од Кремљ.Авион за кој се верува дека го превезувал сирискиот претседател Башар ал Асад исчезнал од радарите во еден момент во неделата, а некои сириски извори тврдат дека можеби Асад загинал во несреќата.Авионот на „Сирија ер“ полета од аеродромот во Дамаск во моментот кога беше објавено дека бунтовниците го зазеле главниот град. Авионот првично полетал кон регионот на Сирија кој е дом на алавитската секта на Асад, но потоа направил остар пресврт и летал во спротивна насока неколку минути пред да исчезне од радарот.

Developing:A Syrian IL-76T coming from Damascus lost fast altitude near Homs and possibly crashed west of that city. There are rumors that it was Assad‘s plane. pic.twitter.com/K6IvQILlsw— (((Tendar))) (@Tendar) December 8, 2024

Асад има луксузен недвижен имот во РусијаПребеганиот сириски претседател Башар ал Асад, неговата сопруга родена во Британиј, Асма и нивните три возрасни деца ги оставија своите палати зад себе и ќе започнат нов живот во Русија откако претседателот Владимир Путин им даде азил.Стејт департментот на САД проценува дека семејството вреди две милијарди долари, а нивното богатство е скриено во бројни сметки, компании од школки, офшор даночни раеви и портфолија со недвижнини.Поголемото семејство на сирискиот диктатор купило најмалку 20 станови во Москва во вредност од повеќе од 30 милиони евра во последните години, што го илустрира статусот на Русија како нивно безбедно засолниште, пишува Дејли мејл.

