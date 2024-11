Ракета 220 Т со 10 нуклеарни боеви глави во состојба на подготвеност

0 SHARES Сподели Твитни

Русија продолжува да го става во оперативна готовност најновиот ракетен систем „Сармат“, најави командантот на Стратешките ракетни сили (СРМС) Сергеј Каракев.

Според него, ракетните системи „Јарс“ и „Авангард“ веќе се воведени во борбената формација на руските вооружени сили, додека работата на „Сармат“ продолжува, пренесува Тасс.

Каракев изјави дека имплементацијата на државната програма за модернизација овозможила стабилен напредок во опремувањето на ракетните полкови и дека во моментов повеќе од 88 отсто од ракетните системи во борбениот состав на руските вооружени сили се модерни модели.

Ројтерс наведува дека ракетата РС-28 „Сармат“ е наменета за гаѓање нуклеарни боеви глави за цели на илјадници километри – во САД или Европа , но дека нејзиниот развој е проследен со одложувања и неуспеси на тестовите.

Еден таков неуспех е забележан и пролетта оваа година при тестирањето на „Сатана“, како што популарно се нарекува „Сармат“, а како доказ беа понудени сателитски снимки на кои се гледа местото каде што експлодирала оваа ракета.

🛰️📷🚀🤯Comparison of the @planet HR satellite images from July 10 and September 21 of the ‘Yubileynaya’ launch pad at the Plesetsk Cosmodrome (62.888611, 41.759444), showing the aftermath of the failed RS-28 Sarmat superheavy intercontinental ballistic missile. https://t.co/94FxMp2203 pic.twitter.com/zmWHy2oR8o— Mark Krutov (@kromark) September 22, 2024My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments. As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa— MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024

Претседателот на Руската Федерација, Владимир Путин, нареди „Сарматите“ да бидат ставени во борбена служба во 2022 година. Ова беше направено дури во септември 2023 година.Рускиот лидер неколку пати повтори дека овој систем дефинитивно ќе ги натера сите непријатели на Русија да застанат и да се разотидат, додавајќи дека „сатаната“ е неспоредлив и дека „тој рекет нема да се мери долго време“.

Ракетата „Сармат“ тежи 220 тони , долга е повеќе од 35 метри и има дострел меѓу 10.000 и 18.000 километри , што ја прави способна да погоди која било точка на светот.Може да носи десет нуклеарни боеви глави и може да лансира максимална носивост од 50 мегатони ТНТ.

Ракетата „Сармат“ е дизајнирана да ги избегне системите за противракетна одбрана благодарение на технологијата што им дава кратко време на овие системи да започнат со следење.

