Ралф Шумахер не крие колку е среќен со своето момче: Некои работи не сум ги доживеал досега

Поранешниот Формула 1 возач Ралф Шумахер го шокираше светот пред два месеци кога призна дека е геј.Братот на Михаел Шумахер веќе две години е во среќна врска со својот партнер Етјен, а сега дадоа и заедничко интервју.„Оваа хармонија и ова заедништво, исто така, меѓусебното разбирање е нешто што никогаш порано не сум го доживеал“, изјави Ралф за RTL Excluiv. View this post on Instagram A post shared by Étienne Bousquet-Cassagne (@etn_cst)Етитиен се присети на моментот кога поранешната сопруга на Шумахер Кора дознала за нив.„Кога пристигна, ме праша: Спиете ли заедно? Јас и одговорив јасно: „Да, секако, ние сме двојка“.„Посакувам Ралф да ме вклучи повеќе во својата одлука, бидејќи тоа би било знак дека тој сè уште ме почитува. Кога го објави тоа, како да ми заби нож во срце. Таквото признание секогаш ги погодува најблиските. , вклучително и поранешната сопруга со која имате дете После сите тие години брак, се чувствувам како да ги потрошив најубавите години, се прашувам дали некогаш бил искрен со мене и дали некогаш ме сакал затоа неговиот збор бил како. заклетва за мене“, изјави Кора пред два месеци.Двајцата беа во брак 14 години, во кои го добија синот Дејвид.За време на неговата кариера во Формула 1, Ралф настапи на 182 трки и победи шест пати со 27 пласмани на подиумот.Целото интервју ќе биде објавено на RTL во недела.

