Реакциите за свеченото отворање на Олимписките игри во Париз се нижат: „Вистински циркус, ова се претвори во Евровизија“

Синоќа свечено беа отворени Олимписките игри во Париз каде беше договорена спектакуларна програма. Сепак, мислењата за поединечни настапи на свеченото отворање се поделени.Францускиот претседател Емануел Макрон ги отвори Олимписките игри, а ова е и првпат да не се отвораат на стадион. Имено, повеќе од 10.000 спортисти кои се натпреваруваа на ова престижно натпреварување беа на речиси стотина чамци кои пловеа по реката Сена.За музичката програма на почетокот беше задолжена Лејди Гага, која пееше на француски јазик, додека свеченоста ја затвори светската дива Селин Дион, на која ова и беше и прв настап откако и беше дијагностициран синдром на вкочанета личност. Таа ја отпеа „L’Hymne a l’amour“, песна од 1950 година што ја прослави легендарната француска икона Едит Пјаф.

Покрај Лејди Гага и Селин Дион, заедно со оперската пејачка Марина Виоти настапи и метал бендот на пијанистот Александре Кантороу, Гоџира, а еден од забележителните моменти беше настапот на француската пејачка Аја Накамура.Сепак, делови од настапот на бендот Гоџира и француската пејачка Аја Накамура, како и одредени настапи за време на свеченото отворање на Олимписките игри во Париз, не им се допаднаа на многу корисници на социјалните мрежи.

Гоџира е исто така првиот метал бенд што настапувал во историјата на Олимписките игри, но приказот на Марија Антоанета како се држи за глава на почетокот на нивниот настап многумина го сметаа за морбиден.Од друга страна, многу десничарски активисти се спротивставија на настапот на француската ѕвезда Аја Накамура. Тие истакнуваат дека 29-годишната пејачка е премногу вулгарна и не го почитува францускиот јазик во своите песни.

Покрај најавените ѕвезди, имаше и еден вид настап кој на многумина не им се допадна и го нарекоа циркус и драг шоу. На социјалните мрежи набрзо се проширија снимки и фотографии од нивните настапи со низа негативни реакции.The opening of the Olympic Games is a woke circus and nothing to do with sports or even France for that matter. It’s turned into a Eurovision Song Contest part two. It’s about promoting ideological madness. pic.twitter.com/WTxPmdwIly— Niall Boylan (@Niall_Boylan) July 26, 2024„Отворањето на Олимписките игри е вистински циркус и нема никаква врска со спортот, па дури и со Франција. Ова се претвори во Песна на Евровизија. Промовирање на идеолошко лудило“, „Олимписките игри всушност се претворија во едно долго драг шоу“ , „Одвратно“, „Срамота“, „Никогаш повеќе нема да гледам Олимпијада“, беа само дел од коментарите.Disgusting woke culture in the #OlympicGames#Olympics #Olympic2024 pic.twitter.com/O4aJ0YF5zJ— IoannaDementiEU 🇪🇺 (@IoannaDementi) July 26, 2024Потсетуваме, Олимписките игри во Париз ќе завршат на 11 август, а селекцијата на Босна и Херцеговина ќе ја сочинуваат пет спортисти кои ќе се обидат да го освојат првиот олимписки медал за БиХ во историјата. Тоа се пливачите Лана Пудар и Јован Лекиќ, спортистот Месуд Пезер и џудистките Лариса Цериќ и Александра Самарџиќ.

