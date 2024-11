Ричард Гир се исели од Америка: „Овде е убаво“

0 SHARES Сподели Твитни

Ричард Гир пристигна со сопругата Алехандро Силва на гала вечерата Elle for Future, настан кој се одржа во Мадрид.Овој настан се одржа во Мадрид, а доаѓањето на двојката Gear на црвениот тепих е всушност нивно прво официјално појавување откако се преселиле од Америка во Шпанија .Овој потег беше официјално завршен пред американскиот Ден на благодарноста, а Гир за камерите на шпанското издание на магазинот Elle ги откри и првите впечатоци од животот во татковината на неговата сакана сопруга.„Овде е прекрасно. Кога зборуваме за општеството и заедницата, морам да признаам дека овде е силно, чувството за заедница е силно и луѓето се грижат еден за друг. Знаете, во мојот свет, таквите врски, социјални врски и оние во заедницата се кршат и затоа навистина го ценам ова“, изјави Ричард Гир. Холивудскиот актер е во брак со Алехандро Силва пет години и имаат два сина. Токму поради нив донесоа одлука дека растењето во Шпанија ќе им донесе многу повеќе отколку растењето во Америка. View this post on Instagram A post shared by ELLE España (@elle_spain)Да потсетиме дека Ричард Гир неодамна го привлече вниманието на јавноста и тоа не на добар начин. Имено, тој се појави во емисијата Today за да ја промовира новата ТВ серија „Агенција“ во која глуми. За време на шоуто, актерот непријатно ги изненади сите присутни покажувајќи го својот среден прст.

Неговиот потег налути дел од гледачите, кои сметаа дека е несоодветно за утринска емисија, додека на другите целата приказна им беше урнебесна.

