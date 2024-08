Роби Вилијамс се пофали со новите заби: „Триев кокаин на старите“

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачот Роби Вилијамс вчера на Инстаграм откри дека неодамна му поставиле привремена протеза.Имено, 50-годишниот пејач изјавил дека неодамна имал консултација на стоматолог бидејќи сакал нови заби, но на крајот излегол со привремена протеза. Во објавата откри и како ги уништил старите заби.Тој им објасни на обожавателите дека ќе има протези додека не му се постават индивидуалните заби за еден месец. Тој напиша дека му се допаѓа како изгледаат и покрај тоа што е изненаден од фактот што толку брзо помина низ оваа трансформација. View this post on Instagram A post shared by Robbie Williams (@robbiewilliams)„Во суштина, овие ми беа извесно време нови заби. Можеби некои од вас ги сакаа старите, но запомнете. Добро ме послужија, но јас апсолутно ги злоупотребив. Отворив шишиња со нив, имав дамки од кафе, намачкав кока-кола Не ги измивме како што треба во последните три децении, но сега е време да продолжиме понатаму, мои мали жолти пријатели.Минатата година на Нетфликс беше објавена документарна серија за неговата кариера и скандалите што го следеа. Тој отворено зборуваше за тоа како неговиот живот излезе од контрола откако го напушти Take That и започна соло кариера. Меѓу другото, во раните дваесетти му била дијагностицирана депресија, а постојано бил рехабилитиран од кокаин, алкохол и бројни дроги.

Пронајдете не на следниве мрежи: