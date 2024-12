Русите го блокираа Вибер, а објавена е и причината зошто го направија тоа

0 SHARES Сподели Твитни

Руските власти ги блокираа услугите на апликацијата Вибер, велејќи дека операторот го прекршува законот, објави тамошниот телекомуникациски регулатор Роскомнадзор.Регулаторот изјави дека апликацијата, во сопственост на јапонската мултинационална компанија Ракутен, била користена за терористички и екстремистички цели, за продажба на дрога и ширење дезинформации.– Обвинителите го истражуваа Вибер за ширење информации за дестабилизирање на политичкиот и општествениот поредок во Русија – пренесе државната новинска агенција ТАСС.За ваквата одлука на руските власти нема коментар од Вибер. Од 2018 година, операторите на комуникациските платформи во Русија мора да собираат приватни податоци на корисниците како што се повици, пораки, фотографии и видеа и да им ги дадат на разузнавачките служби на барање.Руските власти дополнително ја зајакнаа цензурата во земјата од почетокот на војната против Украина. Вибер беше казнет минатата година за наводно дискредитирање на руските вооружени сили со тоа што не ги избришал информациите за војната како што наредил Владимир Путин.

⚡️⚡️ BREAKING: Russian Federal Service for Supervision of Communications and Information Technologies (Roskomnadzor) has blocked Viber in Russia. pic.twitter.com/gqx5dnjmrm— NEXTA (@nexta_tv) December 13, 2024

Русија веќе блокираше голем број популарни апликации за пораки и социјални мрежи. LinkedIn, Facebook, Instagram и Signal не можат да се користат во Русија без VPN (виртуелна приватна мрежа).



Пронајдете не на следниве мрежи: