Русите ја нападнаа Одеса, погледнете ги овие вознемирувачки видеа од масовниот напад! Зеленски веднаш се огласи: „Русија ги покажува своите вистински намери“ (ВОЗНЕМИРУВАЧКО)

Руски ракети денеска напладне погодија станбени згради во Одеса, при што загинаа најмалку 8 лица, а 18 се повредени, соопштија локалните власти.„Во рускиот напад загинаа осум лица, а 18 се повредени, меѓу кои и едно дете. Четворица повредени се во тешка состојба. Ова го објави Олех Кипер, шеф на регионалната воена управа на Одеса (ОВА) на Телеграм.

https://twitter.com/mazzenilsson/status/1858483208146268655?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1858483208146268655%7Ctwgr%5Edeb83883058aae4d2524a4c3f943016e5f3283c4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kurir.rs%2Fplaneta%2F9498135%2Frusija-bombardovala-odesu

Според Кипер, цивилната инфраструктура, вклучително и станбените згради, претрпе значителна штета.Андриј Јермак, шефот на претседателскиот кабинет, го потврди нападот, нагласувајќи го намерното таргетирање цивили.„Во Одеса, Русите убиваа луѓе со цел напад врз цивилна инфраструктура. Руските убијци не ги ни кријат своите намери“, напиша тој.

🇺🇸⚔️🇺🇦Terrible strike: US Patriot missiles killed 8 Ukrainians in Odessa

▪️Ukrainian propaganda media rushed to publish footage, accusing Russia of a bloody attack that killed 8 and wounded about 40 people, but they failed to figure out that the photo shows parts of an American… pic.twitter.com/ptJKqwDZ84

— dana (@dana916) November 18, 2024