0 SHARES Сподели Твитни

Русија удри во станбена зграда во североисточниот украински град Харков, при што загинаа најмалку три лица, а 31 лице беа повредени.Нападот, чија цел била облакодер и други станбени области, според Украинците бил извршен со помош на крстосувачки ракети.„Цели на руските бомби се станбени згради, пекара, стадион…односно секојдневието на обичните луѓе“, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски.The aftermath of the shelling of KharkivCruise bombs reportedly bombed the city: at least three people seriously injured. pic.twitter.com/3UTL1ZnWav— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2024The aftermath of the shelling of KharkivCruise bombs reportedly bombed the city: at least three people seriously injured. pic.twitter.com/3UTL1ZnWav— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2024Русите се повеќе користат водени бомби од советската ера опремени со крила и сателитска навигација.Овие ракети беа употребени во мајските напади во Харков и за прв пат беа употребени во градот Запорожје во неделата навечер.Украинските власти соопштија дека Русија извршила седум воздушни напади на КАБ, при што биле повредени најмалку 21 цивил во нападите врз 13 станбени згради и два образовни објекти.Инаку, Русија ја започна неоправданата инвазија на украинската држава на 24 февруари 2022 година, предизвикувајќи илјадници жртви и голема материјална штета.

Пронајдете не на следниве мрежи: