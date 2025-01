Русија во пламен! Украина изврши страшен напад, му ги замрси конците на Путин! Руската армија наскоро ќе ги почувствува сериозните последици од последниот напад! (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Едно украинско беспилотно летало погоди голема рафинерија за нафта во Татарстан, потврди шефот на украинскиот центар за сузбивање на дезинформации.Украински беспилотно летало се урна во нафтената рафинерија Танеко во Татарстан, објави рускиот телеграмски канал АСТРА.Погодената рафинерија е една од најголемите погони за преработка на нафта во земјата.

🇺🇦❌🇷🇺💥Ukrainian drones targeted an oil refinery in Nizhnekamsk, Russia’s Tatarstan region!It has reportedly been struck by at least one drone, and all employees have been evacuated while firefighters localize the fire. Russian air defense forces were using flashlights on… pic.twitter.com/7ZYYIlIw95— TabZ (@TabZLIVE) January 11, 2025

Вработените во рафинеријата во Нижекамск беа евакуирани поради нападот, а на снимката се гледа како чад се издига од местото.Андриј Коваленко, шеф на украинскиот центар за борба против дезинформации, ја потврди информацијата за нападот и ја нагласи стратешката важност на погодената рафинерија.

🔥A fire at the “Taneco” refinery in Tatarstan — one of Russia’s largest oil refineries, processing around 16.2 million tons of oil annually — after unknown drones visit.By the way, the distance is ~1,300 km—quite significant, just saying. pic.twitter.com/elrLFS8nKy— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) January 11, 2025

– Рафинеријата игра клучна улога во снабдувањето со гориво на руската армија. Отстранувањето на рафинериите и магацините за нафта директно влијае на способноста на Русија да води интензивна војна , рече тој.

One of the largest refineries in the russian Federation – “Taneko” – is on fire, – rosZMI.Unknown drones flew to Tatarstan (1000 km from Ukraine) and paid a visit. pic.twitter.com/z80HGMoBwZ— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) January 11, 2025

Рафинеријата, која преработува повеќе од 16 милиони тони нафта годишно, беше цел на напад со беспилотни летала во пролетта 2024 година, предизвикувајќи штета на нејзината основна единица за преработка.Рафинеријата Танеко се наоѓа во градот Нижнекамск, на околу 1.300 километри од границата со Украина.



