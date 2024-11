Русија лансира интерконтинентална балистичка ракета кон Украина: Днипро го погоди проектил, одекнуваат експлозии, првите снимки од голема ескалација на војната (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Рано утрово Русија за првпат лансираше интерконтинентална балистичка ракета кон Украина.„Киев пост“ наведува дека станува збор за значајна ескалација на нападите извршени од руските сили на украинска територија.Се наведува дека тоа го потврдиле и воздухопловните сили на украинската армија, додавајќи дека во нападот биле користени и други проектили и дека целта била инфраструктура од критично значење.– Помеѓу пет и седум часот наутро на 21 ноември, руските војници го нападнаа градот Днипро, погодувајќи бизниси и клучна инфраструктура. За време на нападот, беше лансирана интерконтинентална балистичка ракета од рускиот регион Астрахан, аеробалистичка ракета Кх-47М2 Кинжал беше истрелана од млазен авион МиГ-31К од регионот Тамбов, а седум крстосувачки ракети Кх-101 беа лансирани од бомбардери Ту-95МС во близина на регионот на Волгоград – изјавија од украинските воздухопловни сили.

BREAKING:Russia has launched a non-nuclear Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) against Ukraine for the first time in this war.The missile struck the Ukrainian city of Dnipro pic.twitter.com/RCOX7M4qFo— Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2024

Се наведува дека поради овој напад во 5:05 часот е прогласена воздушна тревога низ цела Украина.

🔥 Ogromna eksplozja w mieście DNIPRO, trzy krótkie detonacje… pic.twitter.com/r2Xz6McJKB— 🪙drugα ɐuoɹʇs mєdαlu🪙 (@M_Christo1410) November 21, 2024

Експлозиите одекнаа во реките Днепар околу 7:15 часот.

BREAKING: First video of the strikes in Dnipro, this looks to be incoming MIRV’S from an ICBM6 eachhttps://t.co/jsPZFvdIjq https://t.co/sjJxeJgSnm pic.twitter.com/RMEOuO0oYM— kim høvik (@kimhvik2) November 21, 2024

Локалните власти известија дека индустриските капацитети и критичната инфраструктура претрпеле голема штета и дека избувнале пожари.

Here are six distinct explosions in Dnipro resulting from an ICBM fired by Russia moments ago.The ICBM carried six non-nuclear warheads. This marks the first instance such a weapon has been deployed in the ongoing conflict.(Will try get clearer footage) pic.twitter.com/UwdaA6AH4u— Nate Jon™ 🇺🇸 (@NateJon21) November 21, 2024

Воведен е прекин на испораката на електрична енергија низ регионите Киев, Дњепропетровск, Одеса, Суми, Житомир и Доњецк со цел да се стабилизира електричната мрежа поради нападот.

Local residents report strikes at the 105th assembly and testing building at the site located at the Kapustin Yar missile range in the Astrakhan region where from ICBM was launched today at Dnipro.Site No. 105 is designed for missile testing.Previously,Defense Forces attacked… pic.twitter.com/LIsdEc4N9t— Ukraine Front Line (@EuromaidanPR) November 21, 2024

Се вели дека властите работат на проценка на штетите и поправки со наближување на зимата.

🇺🇦🇷🇺 𝗥𝘂𝘀𝘀𝗶𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗱𝗹𝘆 𝗵𝗶𝘁 𝗨𝗸𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗜𝗖𝗕𝗠 The Air Forces of the Armed Forces of Ukraine said the attack, which included several other types of missiles, hit the city of Dnipro:”The assault included an ICBM launched from Russia’s Astrakhan… pic.twitter.com/SLQHXfC9Vg— The Global Beacon (@globalbeaconn) November 21, 2024

Ракетите, истрелани од бомбардери Ту-95МС, влегле во украинскиот воздушен простор од север и поминале над Чернихив пред да се упатат кон централна и југоисточна Украина.Експлозии и сирени за воздушни напади беа забележани и во Полтава, Кременчук и Запорожје.

