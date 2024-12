Руската армија ги напушта своите бази во Сирија

0 SHARES Сподели Твитни

Русија ги евакуира своите сили од Сирија откако една од нејзините воени бази е под опсада, објави киевската воена разузнавачка агенција (HUR).Според HUR, руските војници во Сирија изразуваат фрустрација кај нивните команданти поради повлекувањето.Соопштено е дека воените транспортни авиони, вклучувајќи ги Ан-124 и Ил-76, продолжуваат да транспортираат персонал и опрема до руските аеродроми во Улјановск, Чкаловски и Приволжски.Во евакуацијата учествувале и бродови на руската морнарица, пишуваат странските медиуми.Додека носачот Спарта II и амфибискиот јуришен брод Александар Шабалин се на пат кон пристаништето Тартус, според HUR.

‼️ BREAKING: Russian military is being evacuated from SyriaBild citing German military analysts report that #Russia is preparing for the complete evacuation of its military bases from #Syria.The security guarantees for Russian troops received from Syria’s new rulers after the… pic.twitter.com/3U9NE6lt0Z— NEXTA (@nexta_tv) December 13, 2024

Други бродови, меѓу кои и фрегатите Адмирал Горшков и Адмирал Головко, ја поддржуваат операцијата од Средоземното Море.Итно отстранување на воената опрема продолжува и во Тартус, каде што се распоредени стотици руски специјални сили за да се обезбеди повлекување.Инаку, падот на режимот на Асад следи по брзата бунтовничка офанзива кон крајот на ноември.Русија одржуваше значајна воена инфраструктура во земјата, вклучувајќи ја воздухопловната база Хмеимим и поморската база Тартус.Бунтот означува голема промена во регионот, поткопувајќи го влијанието на Русија и комплицирајќи ја нејзината надворешна политика во услови на тековната војна во Украина.



