Руски брод потона по експлозијата: Драма во Средоземното Море, исчезнати морнари! (ВИДЕО)

Како што се додава, 14 членови на екипажот се спасени, а двајца се водат како исчезнати.Руски товарен брод потона во меѓународните води на Средоземното Море, а двајца членови на екипажот се водат за исчезнати, соопшти денеска руското Министерство за надворешни работи.Товарниот брод со 16 членови на екипажот „потонал по експлозија во машинскиот простор“, се вели во соопштението на кризниот штаб.

A Russian cargo ship Ursa Major sank in the Mediterranean Sea off the coast of Spain after an explosion, the Spanish newspaper La Verdad reported.14 crew members were rescued, two are missing. pic.twitter.com/VAoMgJai5k— World In Focus (@worldinfocuss) December 24, 2024

Сите членови на екипажот се руски државјани.



