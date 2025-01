САД: ПОЖАРОТ ПОДМЕТНАТ?! Полицијата во Лос Анџелес уапси пироман, истрагата доби шокантен тек!

0 SHARES Сподели Твитни

Пожарот во Кенет во Лос Анџелес сега се истражува како случај на подметнување пожар, а едно лице е уапсено, потврди полицискиот оддел на Лос Анџелес.Пожарот Кенет е само еден од петте шумски пожари кои моментално беснеат низ округот Лос Анџелес, загрозувајќи ги домовите во близина на Калабасас и Хиден Хилс.Инспекторите се сомневаат дека пожарот бил намерно подметнат, а граѓаните биле тие кои помогнале во апсењето на осомничениот. Високиот полициски службеник во Лос Анџелес, Шон Динс, изјави за NewsChannel дека осомничениот сега е во притвор.Обвинител: На осомничениот му се заканува доживотен затвор!Окружниот обвинител на Лос Анџелес, Нејтан Хокман, изјави дека осомничениот за подметнување пожар може да биде обвинет за убиство, што значи дека може да биде осуден на доживотен затвор.– Правдата ќе биде брза и безмилосна. Ќе бараме максимална казна. Сакаме да испратиме јасна порака“, додаде тој. „Без разлика дали станува збор за грабеж, интернет измама, вооружен грабеж или подметнување пожар, времето кога обвинителството стоеше заврши. Правдата ќе биде задоволена – изјави Хокман гостувајќи во емисијата „Бенфилд“.Евакуација, хаос и апсења за грабежиПовеќе од 34.000 хектари досега изгореа во шумските пожари кои беснеат низ Лос Анџелес.Како што се шири пожарот, најмалку 20 лица се уапсени за ограбување на напуштени домови, а 400 членови на Националната гарда се распоредени да го контролираат сообраќајот и да ја заштитат инфраструктурата.May God help them, there are people, animals and plants there, it is a very difficult situation…😔🙏🏻—-los angeles fire #LosAngelesFire #LosAngeles #ElonMusk #GentleMonsterxWin #earthquake #fire pic.twitter.com/WnebTjClq6— 𝓔𝓑𝓡-𝓲 𝓝𝓲𝓢𝓐𝓝 (@_khkmagduru_) January 9, 2025Официјални лица потврдија дека речиси 180.000 луѓе се под наредба за евакуација, додека илјадници веќе ги напуштиле своите домови поради пожарот.Бајден ја потпиша итна помош и одобри покривање на сите трошоциПретседателот Џо Бајден и се обрати на нацијата, објавувајќи дека потпишал грант за системи за управување со пожари, како и декларација за голема катастрофа како одговор на разорните шумски пожари во Калифорнија.Федералната влада ќе покрие 100% од трошоците за следните 180 дена, со исклучок на државните и локалните власти.– Не штеди ни цент! – рече Бајден.Тој, исто така, најави дополнителни ресурси за Калифорнија, вклучувајќи:

400 федерални пожарникари

Повеќе од 30 хеликоптери и авиони

Осум авиони на Министерството за одбрана Ц-130 опремени за гаснење пожари

500 инженери да го расчистат теренот

