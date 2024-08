Сакаше една од најубавите жени на светот, сега не може да ги тргне рацете од 30 години помлада: Новите фотографии од познатиот пар се одвратни за многумина

0 SHARES Сподели Твитни

Винсент Касел , 57-годишен француски актер и голем шармер, судејќи според неговите претходни врски, максимално ужива со својата нова девојка Нара Баптиста .Двојката ја слави првата година од врската, а нивната врска е очигледно преполна со страст, бидејќи ова се фотографиите што на Инстаграм ги сподели девојка 30 години помладата од Винсент .Во галеријата има неколку романтични и секси фотографии, на кои неколку страсни луѓе танцуваат сензуално, се прегрнуваат и позираат на плажа и песок, заедно готват…„Ти си моето сонце “, напиша Винсент во коментарот.Касел и 30 години помладата Нара првпат беа забележани заедно кон крајот на минатата година на плажа во Рио де Жанеиро, а се шпекулира дека врската ја започнале малку порано. View this post on Instagram A post shared by N A R A H (@narahbaptista)Французинот претходно беше во брак со манекенката Тина Кунаки, а се разведоа во април 2023 година, само неколку месеци пред да стане позната неговата романса со Нара. Интересно е тоа што оваа Бразилка физички наликува на Тина неодоливо, пишува Јутарњи.хр . View this post on Instagram A post shared by N A R A H (@narahbaptista)Касел и Тина во бракот ја добија и ќерката Амазонија, а од бракот со Моника Белучи со која беше во брак 14 години има уште две ќерки – Дева и Леони.

