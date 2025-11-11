Сардините можат да бидат опасни: 3 здравствени состојби кои бараат избегнување на оваа риба

0 SHARES Сподели Твитни

Иако сардините имаат бројни здравствени придобивки, тие не се погодни за секого.

Поради нивната висока содржина на омега-3 масни киселини, протеини и витамин Б12, тие често се сметаат за здрава храна. Сепак, луѓето кои страдаат од гихт, висок крвен притисок или проблеми со бубрезите треба да ги избегнуваат.

Гихт

Сардините содржат пурини, кои се разградуваат во урична киселина, што може да предизвика болни напади на гихт.

Висок крвен притисок

Конзервираните сардини често се богати со сол, што може да го зголеми крвниот притисок и да ги поништи позитивните ефекти на омега-3 мастите.

Проблеми со бубрезите

Сардините се богати со пурини и натриум, што може да предизвика оптоварување на бубрезите, зголемувајќи го ризикот од камења во бубрезите.

Иако сардините можат да бидат исклучително хранливи, луѓето со овие здравствени состојби треба да бидат претпазливи и да размислат за алтернативни извори на храна.

