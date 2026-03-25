Сања Маринковиќ (52) се соблече во бикини, луѓето ги тријат очите: Нема ниту грам целулит, телото ѝ е стегнато како ремен

Сања Маринковиќ замина на одмор, а прекрасни сцени споделува со своите следбеници на Инстаграм.

Водителката Пинка ги посетува прекрасните острови на Карибите, а покрај фантастичните пејзажи во природата, вниманието го привлече и нејзиното извајано тело.

Сања влегува во шестата деценија од животот, а многу жени би ѝ завидувале на изгледот.

Црното бикини го истакнуваше нејзиното бујно деколте, но и нејзиниот тенок струк, мускулест стомак и долги нозе. Глетката никого не остави рамнодушен.

Таа откри „трикот“ за тоа како го започнува денот и што ѝ помага да одржува витко тело без целулит

Познатата водителка на утрото обично започнува во теретана, а додека трча на лента за трчање, пие пијалок за кој никој не би помислил да го пие додека вежба.

– За мене, ова е најдобриот почеток на денот. Ако не сте знаеле, еспресото кафе го забрзува процесот на согорување на мастите за време на аеробни вежби. Пробајте го – напиша Сања Маринковиќ и откри што ѝ помага по тренингот.

– По тренинг, ергономски рол масажер против целулит, вишок течности и воспаленија е задолжителен – рече водителката.

„Јадам се помалку месо“

Сања исто така откри што главно јаде.

– Сакам правилна исхрана и јадам помалку месо. Ги слушав помудрите од мене и претежно јадам сурова храна. Всушност не јадам ништо (се смее). Мислам дека пред 15 години нарачав главно јадење во ресторан, воопшто не го правам тоа, не нарачувам и не јадам главни јадења, претпочитам да нарачам предјадења. И тоа не е откажување, уживам во тоа, најдов систем што ми одговара. Тренирам, не јадам ништо наутро, пијам само сок, потоа кафе и околу 13 часот јадам храна за прв пат – откри водителката Сања Маринковиќ.

