Свеченост во Кремљ: Путин го одликуваше Рамзан Кадиров, лидерот на Чеченија пресреќен! (ВИДЕО)

Рускиот претседател Владимир Путин го одликуваше чеченскиот лидер Рамзан Кадиров со Орден за заслуги за татковината, соопшти чеченскиот министер за национална политика, надворешни работи и информации Ахмад Дудаев.Наградата беше доделена со текст „за значаен придонес во зајакнувањето на руската државност, одбранбената способност на земјата и социо-економскиот развој на Чеченската Република“.Орденот за заслуги за татковината има четири степени, од кои првиот се смета за највисок. Кадиров го доби четвртиот (2006), третиот (2021) и вториот степен на оваа награда.Во февруари Путин потпиша декрет со кој на Кадиров му се доделува втор степен од овој орден. Орденот за заслуги за татковината, 1 и 2 степен, има значка и ѕвезда, 3 и 4 степени – само значка.

Rusiya Prezidenti Kadırovu 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif etdi pic.twitter.com/cVPdO0hBSg— AZTV (@aztvresmi) December 13, 2024

Овој орден им се доделува на Русите за особено истакнати заслуги поврзани со зајакнувањето на руската државност, социо-економскиот развој на земјата, истражувачката дејност, развојот на културата и уметноста, исклучителните спортски достигнувања, зајакнувањето на мирот, пријателството и соработката меѓу народите, за значаен придонес за зајакнување на одбранбените способности на земјите.

‼️🇷🇺🎖️#Putin awards #Kadyrov with the order «For Service to the Motherland» II class. pic.twitter.com/dCSJy2X7WC— Maimunka News (@MaimunkaNews) December 13, 2024

Кадиров е на чело на Чеченија од 2007 година, тој ја извршуваше таа функција подолго од сите други сегашни лидери на руските региони. Неговиот мандат истекува во 2026 година.Церемонијата на доделување на наградите се одржа во Кремљ. Меѓу добитниците на наградите има претставници на јавни и верски организации, владини претставници, новинари, образовни и здравствени работници, како и познати уметници.



