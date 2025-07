Северина се пофали со фотографии во костим за капење и рече: „Мозокот е посекси од стомачните мускули“

0 SHARES Сподели Твитни

Хрватската пејачка Северина се пофали на социјалните мрежи со фотографии од одмор на кои позира во костим за капење, а имаше и интересна порака: „Мозокот е посекси од стомачните мускули“.Додека одмараше во Жрново на Корчула, Северина се фотографираше и покрај базенот, а нејзиниот црн костим за капење го истакнуваше нејзиното згодно тело. Иако пејачката со години важи за една од најатрактивните на музичката сцена, таа имаше интересна порака во описот на фотографиите.„Мозокот е посекси од стомачните мускули“, рече Северина. View this post on Instagram A post shared by Severina (@severina)Исто така, заедно со фотографиите, таа сподели и серија фотографии од себе како скока во базенот, како и како го прави хороскопскиот знак.Освен по физичкиот изглед, Северина е препознатлива и по впечатливите комбинации што ги избира за своите настапи.53-годишната пејачка неодамна одлучи да носи тренерка на еден настап, со принт од гол маж, и сподели неколку фотографии од целата облека на својот Инстаграм профил.„Наводно има слика на тренерката“, се пошегува Северина во објавата. Таа тренерката на Дизел ја надополни со црн топ од истата марка и мрежеста маица. Кога станува збор за шминка, таа одлучи да понуди нијанси и мат кармин.Патем, оваа необична унисекс тренерка од популарна марка се продава по цена од 225 евра, што е многу популарно.

