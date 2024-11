Северна Кореја не планира да сопре! Сателитска снимка открива што се случува во вториот град по големина: Има врски со Русија (ФОТО)

Северна Кореја го проширува својот клучен вооружен комплекс, кој го произведува типот на ракета со краток дострел што ја користи Русија во војната во Украина. Истражувачите од американскиот тинк-тенк го заклучија тоа од сателитски снимки.Објектот познат како ’11. Февруари е дел од комплексот Раџонгсон во Хамхунг, вториот по големина град во Северна Кореја. Тоа е единствениот објект познат за производство на балистички ракети од класата Хвасонг-11 со цврсто гориво.Оружјето е познато на Запад како КН-23, а украинските власти велат дека го користеле руските сили во нивниот напад врз Украина. И Москва и Пјонгјанг негираа дека Северна Кореја и’ доставила на Русија оружје за употреба во Украина.Сателитските снимки се направени од Planet Labs на почетокот на октомври, и се чини дека покажуваат дополнителна монтажна зграда во изградба, како и нов станбен објект, веројатно за работници. Се чини дека Пјонгјанг исто така ги подобрува влезовите во некои од подземните објекти во комплексот. Кранот што се наоѓаше пред влезот во тунелот е отстранет, што сугерира дека можеби тој дел од зградата може да се нагласи.

