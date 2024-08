„СЕКОЈ ИМА СВОЈ ТИП, А МОЈОТ ТИП Е БОГАТ“ На 18 години заведе 36-годишен бизнисмен: „Сите сме СПОНЗОРУШИ“

0 SHARES Сподели Твитни

Пар од Њу Џерси – Семи Атаџа и бизнисменот Клаудио Спилатро – докажуваат дека љубовта не познава години. Таа има 25, а тој 61 година и покрај разликата од 36 години , тие тврдат дека нивната врска е обострана, иако секојдневно наидуваат на погрдни коментари.Тие беа заедно околу седум години, а се запознаа на интернет страница за запознавање што се занимава со хипергамични врски. Семи тогаш имаше 18 години и работеше во мал ресторан како келнерка. Излегла од токсична врска и барала нова љубов, па се пријавила на страница на која младите се среќаваат со „шеќер татини“ (спонзори). View this post on Instagram A post shared by Semie (@_semie)Во тоа време и Клаудио бил самец, односно разведен од сопругата со која бил во брак 18 години и со која има две возрасни ќерки. Врската меѓу него и младата Семи започнала кога ја прашал дали сака суши, а кога се сретнале лично, моментално настанала искра меѓу нив.Не можеле да се наситат еден од друг, па почнале редовно да се гледаат. Таа верува дека „нешто кликнало“ кога биле заедно на фестивал и сфатиле дека се заљубени. Семи почна да живее со Клаудио по само три месеци врска, изненадувајќи ги сите, вклучително и самата себе.Отпрвин, таа беше нервозна бидејќи нејзините претходни врски не беа успешни. Мажите со кои излегувала биле дилери на дрога, зависници и лоши момчиња. Од друга страна, нејзината врска со Клаудиј беше силна и ја привлече неговото разбирање и поддршка. Бизнисменот секогаш бил мирен и присебен и правел се што може за да и го подобри животот. Таа верува дека нивната љубов е „невообичаена“.Нејзините пријатели на почетокот биле скептични и не знаеле дали можат да му веруваат, но штом подобро го запознале – се заљубиле во него. Поранешната сопруга и ќерките на Клаудио, кои имаат 34 и 35 години, по некое време целосно ја прифатиле Семи, која е и баба на петте внуци на Клаудио. View this post on Instagram A post shared by Semie (@_semie)Таа сфаќа дека повеќето луѓе не ја разбираат нивната „уникатна динамика“, но убедена е дека негативните коментари доаѓаат од завидливите луѓе кои гледаат дека благодарение на Клаудио нејзиниот живот е исполнет со авантури и убави нешта.Семи е благодарна што Клаудио сака таа да биде финансиски стабилна и неговата грижа ја мотивира гордо да се нарекува себеси „шеќерно бебе“. Таа ужива во лесниот начин на живот и одличните искуства кои и ги дава Клаудио. View this post on Instagram A post shared by Semie (@_semie)„Момците кои не можат да се спротивстават на великодушноста на Клаудио, прибегнуваат кон прозивања и се обидуваат да ме извалкаат. Тие ме нарекуваат проститутка и спонзоруша за да се чувствуваат подобро“, рече таа.Семи одлучила да игнорира се што е негативно, а единственото нешто што не може да го преболи е кога ќе слушне како нејзиниот партнер го нарекуваат педофил. Кога таа ќе се налути и ќе ја испровоцираат таквите коментари, тој ја потсетува да се фокусира на она што е навистина важно и да не дозволи песимизмот да победи. View this post on Instagram A post shared by Semie (@_semie)Двојката често прави забавни видеа на TikTok исмејувајќи ги туѓите предрасуди за нивната врска. Семи вели дека луѓето често погрешно разбираат што всушност е „шеќерно бебе“ и често ја нарекуваат проститутка, спонзоруша или ескорт дама, што таа тврди дека е далеку од вистината.Нејзе и е важно да излегува со некој кој може да и обезбеди живот што не би можела сама да си го дозволи. Клаудио ѝ ги плаќа сметките и и дава кредитни картички наместо само да ги предаде парите. А еве го нејзиниот одговор на оние кои ја нарекуваат спонзоруша : View this post on Instagram A post shared by Semie (@_semie)„Да бидеме реални, сите на некој начин сме спонзоруши. Мислам дека е позитивна работа што имам партнер кој ми дава приоритет на мојата финансиска стабилност. Секој има свој тип, а мојот тип е богат човек“, рече таа.Нејзиниот партнер целосно ја поддржува.“Нивното мислење воопшто не ми пречи. Ја познавам Семи, ја разбирам нашата врска и добро сум свесен за нашата динамика. Верувам дека клучот е да негуваме заемно корисна врска без оглед на нејзината природа”, заклучил Клаудио.

