Секси Андреа сака оргии! Спиела со 15 луѓе во исто време и нема намера да престане – шокантна исповед го обиколи светот

Андреа Саншајн откри дека досега спиела со 720 луѓе, а особено ужива во оргиите.Андреа Саншајн е 55-годишна бодибилдерка од Велика Британија која привлекува големо внимание, но не поради спортот со кој се занимава, туку затоа што имала интимни врски со дури 720 луѓе. Инаку, Андреа има десетгодишна внука, а голема популарност на социјалните мрежи стекна кога учествуваше на фитнес натпревар во Велика Британија каде беше избран најдобриот задник.Андреа сака оргииТаа не се двоуми отворено да зборува за интимните врски, мастурбацијата и бројот на партнери. Така, во една прилика шокираше признавајќи дека се нашла на оргии и дека имала односи со 15 луѓе во исто време, пишува Дејли Стар . View this post on Instagram A post shared by Andréa Sunshine (@andrea__sunshinee)Таа откри и што се случило кога отишла на забава на Ибица во 2014 година. Таа гостувала на роденденска забава на која сите гости морале да бидат голи, додека лицата им биле покриени со маски. Таму имаше 500 луѓе, а Андреа знаеше дека дошла на оргија .-Тоа беше пештера каде што чуваа оружје, се беше многу скриено и старо. Кога пристигнав, најдов повеќе од 500 луѓе, па сето тоа заврши како голема оргија. Немав секс со сите 500, но се сеќавам дека имав секс со најмалку 15 луѓе одеднаш. Имаше мажи и жени, сите се однесуваа слободно. Мислам дека никој нема да приреди забава како таа – изјави Андреа. View this post on Instagram A post shared by Andréa Sunshine (@andrea__sunshinee)Иако имаше многу штандови за една вечер, Андреа моментално ужива во своите флертувања. Таа тврдеше дека излегува со 3-5 луѓе неделно и ужива во отворени врски во последните три години.

