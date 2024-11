Селин Дион приреди спектакл во Саудиска Арабија: Кога излезе на сцена, Џеј Ло и Камила Кабело останаа во втор план (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Селин изведе две песни за да го затвори шоуто. Ова е нејзино големо враќање, бидејќи последниве години беше посветена на лекувањето. Пејачката боледува од синдром на вкочанета личност.Селин Дион беше ѕвезда меѓу ѕвездите на настанот „1001 Seasons of Elie Saab“ што се одржа во Местото во Ријад, Саудиска Арабија.По нејзиното триумфално враќање на сцената на Олимписките игри во Париз, две години откако и’ беше дијагностициран синдромот на вкочанета личност, канадската пејачка беше во врвна форма пред публиката составена од најпознатите личности од светот на модата и забавата во Блискиот Исток .

#نانسي_عجرم و #سيلين_ديون و #جينفر_لوبيز الاثنين 😀… ايه يا نانسي يا نانسي ياااااانانننننسي 😎❤️@NancyAjram #Elie_Saab @celinedion @JLo @ElieSaabWorld pic.twitter.com/NDJeBu57cD— Dr.Dina_ (@Dr_Dina_aaa) November 14, 2024

Појавувајќи се последна, по Џенифер Лопез, Камила Кабело, Ненси Ајрам и Амр Диаб, Дион беше круната на целиот настан, трансформирајќи ја енергијата на вечерта на начин што само таа може.Во еден одличен момент, присутните ѕвезди престанаа да бидат ѕвезди. Дури и најпознатите личности како Јусра и Елиса, две омилени културни икони во регионот, станаа на нозе, ги извадија телефоните и се придружија на општиот ентузијазам. Најголемите имиња во собата заборавиле на сопствениот статус, скокајќи од возбуда, свесни дека се во присуство на легенда, пишува порталот The National.

#SoyUnViral | HERMOSÍSIMA 🥹✨👑 Anoche, Céline Dion emocionó a todos con su actuación en el histórico desfile de moda de Elie Saab, celebrado en Riyadh, Arabia Saudita. 🎙️💖 Tras su lucha contra el Síndrome de Persona Rígida, la cantante deslumbró en un vestido rosa del… pic.twitter.com/HGinMRWdF5— ABC FM 98.5 (@ABCFM985) November 14, 2024

Вечерта беше исполнета со возбуда веднаш штом дојде Дион. На црвениот тепих, каде познатите личности даваа интервјуа, моментот кога Дион излезе од автомобилот го привлече вниманието на сите присутни – никој не можеше да се фокусира на некој друг.Селин изведе две песни за да го затвори шоутоПрво, таа ја отпеа The Power of Love, преработка на хитот на Џенифер Раш од 1984 година, кој ја прослави Дион во 1993 година. Таа потоа изведе арапски ремикс на I’m Alive, вториот сингл од нејзиниот албум од 2002 година A New Day Has Come, песна која доби посебно значење за нејзините обожаватели во светлината на нејзиното здравје.

#CelineDion #TikTok https://t.co/pJSuQR9DjU— Mac-n’-Lilo (@Alolan_Mac) November 14, 2024

Дион беше во нејзиниот елемент на сцената, како и во најдобрите денови од настапите во Лас Вегас, енергична и професионална како и секогаш. За многумина од публиката, свесни за нејзиното извонредно враќање на сцената, нејзиниот настап беше длабоко емотивен момент.Во еден трогателен момент, некој од публиката се слушна како шепоти: „Трогнат сум што таа е тука“. Ова ми значи многу во текот на вечерта, луѓето мислеа на документарниот филм Јас сум: Селин Дион, кој беше премиерно прикажан на Prime Video претходно оваа година.Еден од присутните додаде: „Ова има уште поголемо значење откако го гледав документарецот – гледајќи низ што поминала“. Да ја видам толку полна со живот, да дава страствен настап, е нешто што никогаш нема да го заборавам до крајот на мојот живот“.

Пронајдете не на следниве мрежи: