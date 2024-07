Селин Дион ја затвори церемонијата на отворање на Олимписките игри со триумфално враќање на сцената

0 SHARES Сподели Твитни

Откако Селин Дион беше забележана во Париз пред церемонијата на отворањето на Олимпијадата, имаше шпекулации дека таа може да настапи за прв пат откако и беше дијагностициран синдром на вкочанета личност, ретка невролошка болест, во 2022 година.Откако беше запален олимпискиот оган, таа ја отпеа „L’Hymne à l’amour“, песна од 1950 година што ја прослави легендарната француска икона Едит Пјаф, како што претходно објави францускиот весник Le Parisien.Француско-канадската пејачка застана во подножјето на Ајфеловата кула, изгледајќи здраво и со целосен опсег на движење додека држеше микрофон во левата рака и гестикулираше со десната.[TWITTER]1816952029421703650[/TWITTER]Ен-Би-Си не ги потврди гласините дека Дион ќе настапи, ниту францускиот претседател Емануел Макрон, кој за медиумите изјави дека би бил „исклучително среќен“ француско-канадскиот пејач да биде дел од Олимпијадата во 2024 година.За нејзината болест, Дион во јуни изјави водителка на „Today“, Хода Котб дека понекогаш се чувствува „како некој да те гуши“.“Тоа е како некој да ти го притиска грлото. Значи зборуваш така, а не можеш ни високо ни ниско. Тоа грче”, рекла пејачката.Објавата за нејзината дијагноза дојде една година откако таа ненадејно го откажа престојот во Лас Вегас, по што следеше откажување на нејзините датуми на светската турнеја Courage во 2023 и 2024 година.Документарецот на Ајрин Тејлор за пејачката „My Heart Will Go On“, насловен „I Am: Celine Dion“, беше премиерно прикажан на Prime Video на 25 јуни.

