Семејството на Брус Вилис донесе важна одлука

Семејството на ветеранот американски актер Брус Вилис ја објави својата намера да го донира неговиот мозок за наука по неговата смрт.

Веста привлече светско внимание и дојде директно од најблиските до него, предводени од неговата сопруга Ема Хеминг Вилис.

Од 2022 година, Брус Вилис се пензионираше од глумата откако му беше дијагностицирана афазија. Една година подоцна, лекарите ја ажурираа дијагнозата на фронтотемпорална деменција (FTD), невродегенеративно заболување кое постепено ги нарушува функциите како што се јазикот, однесувањето и личноста.

Во својата неодамнешна книга „Неочекувано патување“, Ема Хеминг Вилис открива дека семејството одлучило да го донира мозокот на актерот по неговата смрт со надеж дека експертите ќе можат подетално да ги проучат ефектите од FTD.

Значењето на донацијата според истражувачите

Според истражувачите, оваа донација може да ѝ помогне на научната заедница да идентификува промени во мозокот (абнормални протеини, мутации, структурни промени) кои инаку би биле тешко видливи. Тие го сметаат за чувствителен, но неопходен чекор.

Наследство кое оди подалеку од самиот актер

За семејството Вилис – вклучувајќи ја неговата поранешна сопруга Деми Мур и петте ќерки – одлуката претставува начин болната ситуација да се претвори во значаен придонес кон медицинското знаење.

Тие исто така се надеваат дека видливоста на нивниот случај ќе помогне да се подигне свеста за фронтотемпоралната деменција, болест која е сè уште малку позната, но е исто толку разорна како и другите, медиумски повидливи деменции.

