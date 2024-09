„Се бакнувавме 7 минути“: Мима Караџиќ за геј сцената со легендарниот актер „Беше млад, не можам да кажам дека ништо не чувствував…“

0 SHARES Сподели Твитни

Актерот Милутин Мима Караџиќ отворено проговори за геј сцената што ја снимал со својот пријател и кум Жарко Лаушевиќ .Во играта „Или или“ во емисијата „Амиџи шоу“, Мима требаше да одговори на прашањето дали попрво би прифатил да игра кратка геј сцена или да ја игра улогата на тип-топ добро облечена жена во текот на целиот филм. а потоа откри дека е геј веќе изигран!

– Главната улога како жена. Имав сцена во „Хари не патува со воз“, ја режираше брат ми Милан, ако не ви се верува… Јас и Жарко Лаушевиќ се бакнувавме 7 минути. Не можам да кажам дека ништо не почувствував, но тоа беше одамна, Жарко беше помлад – Мима ги насмеа сите во студиото.КумовиМима Караџиќ и Жарко Лаушевиќ беа одлични пријатели, а Жарко беше кум на свадбата на Мима со Сунчица Ѓуриќ во 1992 година.Во тоа време Мима и Жарко беа цимери. Љубовта меѓу Сунчица и Мима не траеше долго, па секој тргна по својот пат. Како што се шпекулираше, кумот на двајцата актери наводно станувал се послаб и послаб, а долго време наводно воопшто не биле блиски, пишуваат локалните медиуми.Мима во една прилика ги негираше овие наводи.– Не е точно дека јас и Жарко сме се скарале , а камоли дека не сме разговарале 20 години. Исто така, не е точно дека го познавав семејството на жртвата од трагичниот настан во Подгорица – изјави Мима Караџиќ за Нова и додаде: View this post on Instagram A post shared by Mima Karadzic (@karadzicmima)– Со кумот бев во контакт до последниот ден, а претходно често го посетував.Мима Караџиќ и Жарко Лаушевиќ играа заедно во серијата „Калкански кругови“, која претставува едно од поновите заеднички остварувања на овие двајца големи актери.

Пронајдете не на следниве мрежи: