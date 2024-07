Се вжештија мрежите поради Камала! Што таа кажува?! Како изгребана плоча повторува само една работа, светот гледа со неверување!

На социјалните мрежи се појави видео од новата демократска кандидатка за претседател на САД, актуелната потпретседателка Камала Харис, која бескрајно ја повторува фразата „што може да биде неоптоварено со она што било“, што стана нејзин заштитен знак и предмет на потсмев на интернет.

„Што може да биде неоптоварено со она што беше“ е цитатот што со години го повторува потпретседателката Камала Харис. Харис изгради репутација за повторување на такви „филозофски“ изрази во говорите и твитовите, што ја прави погодна за интернет шеги како Џозеф Бајден, но на поинаков начин.

Now that Biden has finally been wheeled off the stage,



Let's imagine



"What can be, unburdened by what has been" pic.twitter.com/2IimA27RgP