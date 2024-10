Се враќаат ангелите: Големото камбек шоу на познатиот бренд ќе ги собере познатите имиња 

0 SHARES Сподели Твитни

Камбек ревијата на Victoria’s Secret ќе привлече голем број познати личности и ќе се одржи на 15 октомври во Њујорк.По скандалот кој ги погоди сите, прекинати се традиционалните годишни ревии на Викторија Сикрет , кои се одржуваа од 1995 до 2018 година.Веста дека манекенките се малтретирани, малтретирани и дека не живеат ништо како ангели, вознемири многумина, но сега е закажано големо камбек шоу кое ќе ги собере познатите манекенки.Меѓу нив е и Адријана Лима, таа го најави своето доаѓање на пистата со специјално видео .„Ги прочитавме коментарите и ве слушнавме. Модното шоу на Викторија Сикрет се врати и ќе одрази кои сме денес“, објави тогаш компанијата. „Плус сè што знаете и сакате – гламур, писта, крилја, музичка забава и многу повеќе!Службениците на оваа куќа уште на 17 септември објавија дека славната Шер ќе биде една од легендите кои ќе чекорат на модната писта, но тогаш не сакаа да откријат повеќе.Шер нема да биде сама, останете со нас и следете ги информациите“, рекоа тогаш. View this post on Instagram A post shared by Victoria’s Secret (@victoriassecret)Подоцна беа откриени уште некои имиња, а сега сите едвај го чекаме големиот спектакл. Меѓу нив ќе бидат Ешли Греам, Барбара Палвин, Џиџи Хадид, Тајра Бенкс, Палома Елсесер, Тејлор Хил, Иман Амам, Девин Гарсија… View this post on Instagram A post shared by Victoria’s Secret (@victoriassecret)Она што е особено забележливо е ветувањето на брендот дека овогодинешното шоу ќе биде поинклузивно од кога било досега. Претставник на Викторија Сикрет рече дека шоуто во 2024 година ќе го донесе токму она што го сакаат клиентите – гламур, модна писта, мода, забава и крилја, но сето тоа претставено низ призма што ги одразува современите вредности.Најочекуваниот настан, веднаш до Мет Гала, ќе го окупира Њујорк, а ние сигурно ќе уживаме во совршените модни изданија.Да потсетиме дека Викторија Сикрет беше повикана и поради контроверзните коментари на маркетинг директорот Ед Разек за трансродовите луѓе. Кога побарале да бидат повеќе застапени во емисиите, тој рече дека смета дека тоа не е во ред бидејќи целата емисија треба да биде фантазија.После тоа, започнаа петиции со барање Викторија Сикрет да биде малку поинклузивна.

