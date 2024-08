СЕ ЗАКАНУВА КАТАСТРОФА Хутите предизвикаа голема експлозија на танкер: Црвеното Море е во опасност (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Хутите, кои контролираат одредени региони во Јемен, признаа дека го нападнале танкерот со нафта „Сунион“ во Црвеното Море. Тие со месеци напаѓаат бродови, како што тврдат, во знак на солидарност со Палестинците во војната меѓу Израел и Хамас во Газа.Огромна експлозија се случи на танкерот „Сунион“, кој во средата беше нападнат од Хутите во Црвеното Море, а по него избувна пожар, јавува Канцеларијата на Обединетото Кралство за поморски трговски операции (УКМТО), а пренесе Ројтерс. Екипажот на танкерот беше евакуиран ден претходно, а претходните напади врз танкерот, како и експлозијата, им се припишуваат на јеменските исламистички милитанти, Хутите.🚨 The UKMTO reports that a ship was attacked in the Red Sea, 77 nautical miles west of Hodeidah, Yemen.Footage of the oil tanker Sounion, which is currently drifting in the Red Sea with its engine off after being targeted with at least 4 rockets and gunfire from two… pic.twitter.com/9VymkmJMVq— Dr. Zain Abbadi (@ZainAbbadi11) August 21, 2024Сонион носел 150.000 тони сурова нафта и ако сето тоа заврши во Црвеното Море, ќе биде еколошка катастрофа.

Бродот припаѓа на компанија која има врски со израелскиот непријател и ја прекршила одлуката за забрана за влез во пристаништата на окупирана Палестина – изјави воениот портпарол Хута Јахја Сари на јеменската телевизија.

Хутите, кои контролираат одредени региони во Јемен, признаа дека го нападнале танкерот со нафта „Сунион“ во Црвеното Море. Тие со месеци напаѓаат бродови, како што тврдат, во знак на солидарност со Палестинците во војната меѓу Израел и Хамас во Газа.Танкерот „Сунион“ за прв пат беше погоден во средата од пожар од два мали брода што му се приближија на околу 143 километри западно од јеменското пристаниште Худајда.

Пронајдете не на следниве мрежи: